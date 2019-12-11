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Англия
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Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов
#коронавирус
17 мая, 22:49
В мире спортивных медиа есть свой Netflix. Это The Athletic − лучшие авторы планеты, стоимость под 500 млн и революция потребления
#The Athletic
19 апреля, 13:22
Эмери обвинил бывшую девушку в увольнении из «Арсенала»: как только они расстались, сразу пошли неудачи
#Унаи Эмери
12 апреля, 14:54
Лучший штрафной Бекхэма. До этого англичане его ненавидели. После – кричали: «Дайте ему рыцарский титул»
#Дэвид Бекхэм
09 апреля, 22:17
Мужик пробежал марафон во дворе дома. Он стримил это шесть часов и собирал деньги на благотворительность
#Англия
05 апреля, 17:39
Защитник «Портсмута» заболел коронавирусом. Об этом он узнал, обедая в пабе с друзьями
#Портсмут
22 марта, 19:43
За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
17 января, 22:25
Травма Кейна – ночной кошмар для Англии. Он забил больше всех на ЧМ и отборе, но на ЧЕ не сыграет
#Харри Кейн
17 января, 12:00
Удары головой вредят здоровью футболистов – деменция, нарушение памяти, приступы боли. Это причина для возможной революции правил
#Футбол
11 декабря 2019, 12:55
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