Эдо Кайембе
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
3 июня 1998 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Спартак
1
Андерлехт
0
был в запасе