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Максим Канунников
№99
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июля 1991 (28) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 68'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 68'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 87'
Крылья Советов
0
Зенит
2
минуты: 1' - 87'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
27'
27'
27'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 84'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 84'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
74'
74'
74'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
74'
минуты: 68' - 90'
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 68' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 83'
Ахмат
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 83'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
4
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
минуты: 70' - 90'
Уфа
2
Крылья Советов
1
минуты: 70' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Крылья Советов
2
Арсенал
3
минуты: 46' - 90'