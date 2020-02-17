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Симон Кьер
№24
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Дания
Дата рождения
26 марта 1989 (31) год
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2011/2012
2009/2010
2008/2009
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
2'
2'
2'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Аталанта
1
Ювентус
3
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
0
Кальяри
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
минуты: 64' - 90'
Наполи
2
Аталанта
2
минуты: 64' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
7
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
Лацио
3 : 3
Аталанта
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лацио
3
Аталанта
3
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
63'
63'
63'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 69'
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 69'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Сассуоло
1
Аталанта
4
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Рома
0 : 2
Аталанта
25'
25'
25'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Аталанта
2 : 2
Фиорентина
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Аталанта
2
Фиорентина
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:30
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:30
был в запасе
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе