Симон Кьер
№24
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Дания
Дата рождения
26 марта 1989 (31) год
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020 17 февр. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
2'
2'
2'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
Милан
3 : 2
Удинезе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:00
был в запасе
Аталанта
3
Верона
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
Аталанта
1 : 3
Ювентус
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:00
был в запасе
Аталанта
1
Ювентус
3
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
0
Аталанта
0
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 14:30
был в запасе
Аталанта
0
Кальяри
2
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
минуты: 64' - 90'
Наполи
2
Аталанта
2
минуты: 64' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
Аталанта
7 : 1
Удинезе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
7
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:00
Лацио
3 : 3
Аталанта
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:00
был в запасе
Лацио
3
Аталанта
3
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
Аталанта
3 : 1
Лечче
63'
63'
63'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 69'
Аталанта
3
Лечче
1
минуты: 1' - 69'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:45
Сассуоло
1 : 4
Аталанта
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:45
был в запасе
Сассуоло
1
Аталанта
4
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Рома
0 : 2
Аталанта
25'
25'
25'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
Аталанта
2 : 2
Фиорентина
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
Аталанта
2
Фиорентина
2
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 13:30
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 13:30
был в запасе
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе