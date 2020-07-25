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Даниэле Дессена
№27
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 мая 1987 (33) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
Брешиа
-:-
Парма
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Брешиа
-
Парма
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
63'
63'
63'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
63'
минуты: 1' - 90'
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
6
Брешиа
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 46' - 90'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 74'
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 74'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 82'
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 82'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
69'
69'
69'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
77'
77'
77'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Брешиа
0
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 70'
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 1' - 70'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Брешиа
2
Кальяри
2
минуты: 46' - 90'
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
Брешиа
0 : 0
Фиорентина
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
0
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Брешиа
1 : 2
Ювентус
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
21'
21'
21'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
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