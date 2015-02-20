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Жорже Саммир Круз Кампос
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
2013/2014
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015
20 февр. 2015
пт
22:45
минуты: 1' - 85'
Хетафе
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 85'
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
Валенсия
1 : 0
Хетафе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Валенсия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 67'
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 72'
Хетафе
2
Севилья
1
минуты: 1' - 72'
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Альмерия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015
26 янв. 2015
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 82'
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 1' - 82'
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
23:59
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
04.01.2015
04 янв. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Гранада
1 : 1
Хетафе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
минуты: 56' - 90'
Гранада
1
Хетафе
1
минуты: 56' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Хетафе
0 : 0
Барселона
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 62'
Хетафе
0
Барселона
0
минуты: 1' - 62'
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
был в запасе
Леванте
1
Хетафе
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Хетафе
1 : 2
Атлетик
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 54'
Хетафе
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 54'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
23:00
минуты: 60' - 90'
Вильярреал
2
Хетафе
1
минуты: 60' - 90'
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
20:00
Хетафе
0 : 0
Эльче
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
20:00
минуты: 56' - 90'
Хетафе
0
Эльче
0
минуты: 56' - 90'
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
Депортиво
1 : 2
Хетафе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:45
минуты: 78' - 90'
Депортиво
1
Хетафе
2
минуты: 78' - 90'
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014
26 окт. 2014
вс
23:00
минуты: 1' - 65'
Хетафе
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 65'
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
20.10.2014
20 окт. 2014
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
22:00
минуты: 63' - 90'
Хетафе
1
Кордоба
1
минуты: 63' - 90'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
Хетафе
1 : 0
Малага
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
13:00
минуты: 46' - 90'
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 46' - 90'
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:00
Эспаньол
2 : 0
Хетафе
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
21:00
минуты: 65' - 90'
Эспаньол
2
Хетафе
0
минуты: 65' - 90'
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