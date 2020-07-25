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Даниэле Гастальделло
№5
Защитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 июня 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
Брешиа
-:-
Парма
25.07.2020
25 июля 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Брешиа
-
Парма
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Лечче
3
Брешиа
1
минуты: 46' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Брешиа
2
СПАЛ
1
был в запасе
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
был в запасе
Аталанта
6
Брешиа
2
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
был в запасе
Брешиа
0
Рома
3
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Торино
3
Брешиа
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Брешиа
2
Верона
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Интер
6
Брешиа
0
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
был в запасе
Брешиа
2
Дженоа
2
был в запасе
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
был в запасе
Фиорентина
1
Брешиа
1
был в запасе
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
был в запасе
Сассуоло
3
Брешиа
0
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
Брешиа
1 : 1
Удинезе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
1
Удинезе
1
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Болонья
2
Брешиа
1
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Милан
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
2
Кальяри
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
5
Брешиа
1
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Брешиа
1
Лацио
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Парма
1 : 1
Брешиа
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Брешиа
1
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
Брешиа
0 : 2
Сассуоло
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:45
был в запасе
Брешиа
0
Сассуоло
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
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