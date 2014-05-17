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Симау Саброза
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.05.2014
17 мая 2014
сб
17:00
Реал
3 : 1
Эспаньол
17.05.2014
17 мая 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Реал
3
Эспаньол
1
минуты: 1' - 69'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Эспаньол
1 : 1
Осасуна
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
Вальядолид
1 : 0
Эспаньол
03.05.2014
03 мая 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 66'
Вальядолид
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 66'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:00
Эспаньол
1 : 2
Альмерия
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 56'
Эспаньол
1
Альмерия
2
минуты: 1' - 56'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
21:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Эспаньол
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
1
минуты: 46' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Эспаньол
2 : 2
Райо Вальекано
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 60'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 60'
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 59'
Севилья
4
Эспаньол
1
минуты: 1' - 59'
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Эспаньол
0 : 1
Барселона
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:00
Малага
1 : 2
Эспаньол
25.03.2014
25 марта 2014
вт
22:00
был в запасе
Малага
1
Эспаньол
2
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
Эспаньол
0 : 0
Леванте
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 60'
Эспаньол
0
Леванте
0
минуты: 1' - 60'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
-:-
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
16.03.2014
16 марта 2014
вс
-:-
минуты: 1' - 62'
Атлетико
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 62'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:00
Эспаньол
3 : 1
Эльче
09.03.2014
09 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 80'
Эспаньол
3
Эльче
1
минуты: 1' - 80'
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
Хетафе
0 : 0
Эспаньол
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
-:-
Эспаньол
1 : 2
Вильярреал
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
-:-
минуты: 1' - 46'
Эспаньол
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 46'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
21:00
Атлетик
1 : 2
Эспаньол
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
21:00
минуты: 1' - 72'
Атлетик
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 72'
07.02.2014
07 февр. 2014
пт
22:59
Эспаньол
1 : 0
Гранада
07.02.2014
07 февр. 2014
пт
22:59
минуты: 1' - 35'
Эспаньол
1
Гранада
0
минуты: 1' - 35'
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
2 : 0
Эспаньол
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
22:00
Валенсия
2 : 2
Эспаньол
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 88'
Валенсия
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 88'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
-:-
Эспаньол
1 : 0
Сельта
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
минуты: 64' - 90'
Эспаньол
0
Реал
1
минуты: 64' - 90'
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