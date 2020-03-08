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Ведран Чорлука
№14
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 февр. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
лига чемпионов
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
8.03.2020
8 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 72'
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 72'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
90'
90'
90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 46'
Тамбов
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 46'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Уфа
1 : 1
Локомотив
84'
84'
84'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
88'
88'
88'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
0
Спартак
3
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Локомотив
4 : 0
Урал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
4
Урал
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 85'
Крылья Советов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 85'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
90'
90'
90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
43'
43'
43'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'