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Ежи Дудек
№25
Вратарь
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
21:00
Реал
8 : 1
Альмерия
21.05.2011
21 мая 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 78'
Реал
8
Альмерия
1
минуты: 1' - 78'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Вильярреал
1 : 3
Реал
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
был в запасе
Вильярреал
1
Реал
3
был в запасе
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:55
Севилья
2 : 6
Реал
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:55
был в запасе
Севилья
2
Реал
6
был в запасе
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:55
Реал
1 : 1
Барселона
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
22:55
был в запасе
Реал
1
Барселона
1
был в запасе
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
19:00
Реал
0 : 1
Спортинг
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Реал
0
Спортинг
1
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
23:55
Атлетико
1 : 2
Реал
19.03.2011
19 марта 2011
сб
23:55
был в запасе
Атлетико
1
Реал
2
был в запасе
6.03.2011
6 марта 2011
вс
23:00
Расинг
1 : 3
Реал
6.03.2011
6 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
Расинг
1
Реал
3
был в запасе
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:55
Депортиво
0 : 0
Реал
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:55
был в запасе
Депортиво
0
Реал
0
был в запасе
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
Реал
2 : 0
Леванте
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
22:00
был в запасе
Реал
2
Леванте
0
был в запасе
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
23:55
Реал
2 : 0
Валенсия
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
23:55
был в запасе
Реал
2
Валенсия
0
был в запасе
29.11.2010
29 нояб. 2010
пн
23:00
Барселона
5 : 0
Реал
29.11.2010
29 нояб. 2010
пн
23:00
был в запасе
Барселона
5
Реал
0
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:55
Реал
5 : 1
Атлетик
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:55
был в запасе
Реал
5
Атлетик
1
был в запасе
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
21:00
Эркулес
1 : 3
Реал
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
21:00
был в запасе
Эркулес
1
Реал
3
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:00
Реал
6 : 1
Расинг
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
21:00
был в запасе
Реал
6
Расинг
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
Малага
1 : 4
Реал
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
22:55
был в запасе
Малага
1
Реал
4
был в запасе
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
Реал
3 : 0
Эспаньол
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
был в запасе
Реал
3
Эспаньол
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:55
Реал Сосьедад
1 : 2
Реал
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
22:55
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Реал
2
был в запасе
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
Реал
1 : 0
Осасуна
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
был в запасе
Реал
1
Осасуна
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
Мальорка
0 : 0
Реал
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
22:00
был в запасе
Мальорка
0
Реал
0
был в запасе