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Матч-центр
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Луиш Карлуш Да Кунья
№17
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 нояб. 1986 (33) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
испания. примера
франция. лига 1
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Карабах
1 : 6
Спортинг
33'
33'
33'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
33'
минуты: 1' - 90'
Карабах
1
Спортинг
6
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Спортинг
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Спортинг
0 : 1
Арсенал
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Спортинг
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Ворскла
1 : 2
Спортинг
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Ворскла
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спортинг
2 : 0
Карабах
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 87'
Спортинг
2
Карабах
0
минуты: 1' - 87'