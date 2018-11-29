Луиш Карлуш Да Кунья
№17
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 нояб. 1986 (33) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Карабах
1 : 6
Спортинг
33'
33'
33'
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
33'
минуты: 1' - 90'
Карабах
1
Спортинг
6
минуты: 1' - 90'
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
Арсенал
0 : 0
Спортинг
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Спортинг
0 : 1
Арсенал
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Спортинг
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
Ворскла
1 : 2
Спортинг
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Ворскла
1
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Спортинг
2 : 0
Карабах
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 87'
Спортинг
2
Карабах
0
минуты: 1' - 87'