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Эшли Янг
№15
Защитник
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Команда
Интер
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 июля 1985 (34) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
44'
44'
44'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
44'
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Милан
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'