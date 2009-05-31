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Франсиско Руфете
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
Эспаньол
3 : 0
Малага
15'
15'
15'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Малага
0
минуты: 1' - 90'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Альмерия
0 : 3
Эспаньол
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 86' - 90'
Альмерия
0
Эспаньол
3
минуты: 86' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
0
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
22:00
Атлетико
3 : 2
Эспаньол
10.05.2009
10 мая 2009
вс
22:00
был в запасе
Атлетико
3
Эспаньол
2
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
20:00
Эспаньол
3 : 0
Валенсия
3.05.2009
3 мая 2009
вс
20:00
минуты: 90' - 90'
Эспаньол
3
Валенсия
0
минуты: 90' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 73' - 90'
Эспаньол
2
Бетис
0
минуты: 73' - 90'
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
21:00
Спортинг
0 : 3
Эспаньол
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
21:00
был в запасе
Спортинг
0
Эспаньол
3
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Расинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 87' - 90'
Эспаньол
1
Расинг
0
минуты: 87' - 90'
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Нумансия
0 : 0
Эспаньол
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Нумансия
0
Эспаньол
0
минуты: 61' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
3 : 1
Депортиво
90'
90'
90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
18:00
90'
минуты: 79' - 90'
Эспаньол
3
Депортиво
1
минуты: 79' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Эспаньол
3 : 3
Мальорка
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Эспаньол
3
Мальорка
3
минуты: 1' - 46'
7.03.2009
7 марта 2009
сб
23:55
Вильярреал
1 : 0
Эспаньол
7.03.2009
7 марта 2009
сб
23:55
минуты: 50' - 90'
Вильярреал
1
Эспаньол
0
минуты: 50' - 90'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:55
Эспаньол
0 : 2
Реал
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
23:55
был в запасе
Эспаньол
0
Реал
2
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
Хетафе
1 : 1
Эспаньол
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Рекреативо
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 72' - 90'
Эспаньол
1
Рекреативо
1
минуты: 72' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Эспаньол
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 71' - 90'
Вальядолид
1
Эспаньол
1
минуты: 71' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Малага
4 : 0
Эспаньол
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Малага
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 66'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
21:00
Эспаньол
2 : 2
Альмерия
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Альмерия
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Эспаньол
56'
56'
56'
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:00
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
39'
39'
39'
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
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