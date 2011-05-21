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Ренато Дирней Флоренсио
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Эспаньол
2 : 3
Севилья
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 72' - 90'
Эспаньол
2
Севилья
3
минуты: 72' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Реал Сосьедад
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 89' - 90'
Севилья
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 89' - 90'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
был в запасе
Осасуна
3
Севилья
2
был в запасе
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:55
Севилья
2 : 6
Реал
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:55
минуты: 83' - 90'
Севилья
2
Реал
6
минуты: 83' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
58'
42'
58'
42'
58'
42'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
58'
минуты: 30' - 90'
Альмерия
0
Севилья
1
минуты: 30' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
минуты: 83' - 90'
Севилья
3
Вильярреал
2
минуты: 83' - 90'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
18'
18'
18'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Хетафе
1
Севилья
0
минуты: 1' - 75'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
22:55
Мальорка
2 : 2
Севилья
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
22:55
был в запасе
Мальорка
2
Севилья
2
был в запасе
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
20:00
Севилья
3 : 1
Сарагоса
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
20:00
минуты: 60' - 90'
Севилья
3
Сарагоса
1
минуты: 60' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
Валенсия
0 : 1
Севилья
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
минуты: 90' - 90'
Валенсия
0
Севилья
1
минуты: 90' - 90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
23:00
Севилья
1 : 1
Барселона
13.03.2011
13 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
Севилья
1
Барселона
1
был в запасе
6.03.2011
6 марта 2011
вс
21:00
Атлетик
2 : 0
Севилья
6.03.2011
6 марта 2011
вс
21:00
был в запасе
Атлетик
2
Севилья
0
был в запасе
1.03.2011
1 марта 2011
вт
23:55
Севилья
3 : 0
Спортинг
1.03.2011
1 марта 2011
вт
23:55
минуты: 80' - 90'
Севилья
3
Спортинг
0
минуты: 80' - 90'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Атлетико
2
Севилья
2
минуты: 90' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Эркулес
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
был в запасе
Севилья
1
Эркулес
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Депортиво
3
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Севилья
4
Леванте
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Эспаньол
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
был в запасе
Севилья
1
Эспаньол
2
был в запасе
8.01.2011
8 янв. 2011
сб
22:00
Реал Сосьедад
2 : 3
Севилья
8.01.2011
8 янв. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 62'
Реал Сосьедад
2
Севилья
3
минуты: 1' - 62'
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
22:00
минуты: 75' - 90'
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 75' - 90'
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