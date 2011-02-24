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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хосе Мария Гутиеррез Эрнандез
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
Динамо
4 : 0
Бешикташ
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 72'
Динамо
4
Бешикташ
0
минуты: 1' - 72'
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
Бешикташ
1 : 4
Динамо
17.02.2011
17 февр. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90'