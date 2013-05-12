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Лента
Матч-центр
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Дэвид Бекхэм
№32
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
12.05.2013
12 мая 2013
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
12.05.2013
12 мая 2013
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 90' - 90'
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
ПСЖ
2 : 0
Марсель
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
22:59
минуты: 76' - 90'
ПСЖ
2
Марсель
0
минуты: 76' - 90'