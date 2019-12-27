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Станислав Черчесов
С. Черчесов
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Теперь все ясно с дракой на Евро: Глушаков и Широков спорили из-за клубов – Мамаева ударили случайно
#Россия
16 апреля, 12:45
«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно
#медицина
22 мая, 13:06
Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
#Лига наций
04 марта, 00:00
Результаты жеребьевки Лиги наций
#Лига наций
03 марта, 20:41
Гайд по билетам на Евро-2020. Как теперь попасть на турнир
#Евро-2020
17 февраля, 23:10
Правительство ушло. Каким мы запомним министра спорта Колобкова: допинг, чемпионат мира, белорусы
#Павел Колобков
15 января, 20:36
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Где взять надежду на русский спорт в 2020 году
#Россия
26 декабря 2019, 13:46
Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной
#Россия
18 ноября 2019, 10:14
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