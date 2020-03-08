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Матч-центр
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Криштиану Роналду
№7
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
87'
87'
87'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Интер
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
39'
39'
39'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
39'
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
65'
65'
65'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
65'
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
Ювентус
3 : 0
Фиорентина
40', 80'
40', 80'
40', 80'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
14:30
40', 80'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
90'
90'
90'
90'
90'
90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
90'
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 1
Парма
43', 58'
43', 58'
43', 58'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:45
43', 58'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Парма
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
10'
10'
10'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
10'
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
49', 67', 82'
49', 67', 82'
49', 67', 82'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
49', 67', 82'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
45'
45'
45'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
45'
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Удинезе
9', 37'
9', 37'
9', 37'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
9', 37'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
25'
25'
25'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
25'
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
Ювентус
2 : 2
Сассуоло
68'
68'
68'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
14:30
68'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Милан
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 55'
Ювентус
1
Милан
0
минуты: 1' - 55'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
90'
90'
90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
90'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19'
19'
19'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
19'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
78'
78'
78'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
78'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
49'
49'
49'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
49'
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Фиорентина
0 : 0
Ювентус
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
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