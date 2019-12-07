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Италия
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Италия
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Роберто Манчини
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Наклейки Panini придумали итальянцы, которых бесили марки. Сейчас это компания с доходом в 650 млн фунтов в год
#Panini
19 апреля, 21:50
Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион
#Криштиану Роналду
15 апреля, 14:10
«Полиция штрафует людей, когда они выходят без уважительной причины». Итальянец рассказывает о жизни на карантине
#коронавирус
15 марта, 13:30
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
07 декабря 2019, 16:16
«Безвольные тряпки. Это унижение». В соцсетях реагируют на поражение 1:9 Армении
#Армения
19 ноября 2019, 11:45
Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил
#Диего Марадона
31 октября 2019, 17:33
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
«Пусть едут, я возьму такси». Ачерби не захотел уезжать со сборной Италии, чтобы подольше побыть в детской больнице
#Франческо Ачерби
12 октября 2019, 16:33
Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком
#Дженнаро Гаттузо
01 апреля 2019, 17:09
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