Белоруссия
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Михаил Мархель
М. Мархель
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Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
#Белоруссия
15 ноября 2020, 23:15
«Не можем молчать, когда бьют наших людей». 93 белорусских футболиста записали видео
#Белоруссия
12 сентября 2020, 17:37
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Белорусские спортсмены написали письмо власти. Требуют провести новые выборы и угрожают уходом из сборных в случае давления
#Белоруссия
18 августа 2020, 22:22
«Жыве Беларусь» в РПЛ: фанаты «Спартака» показали баннер, фанаты ЦСКА так отметили первый гол белоруса Шкурина
#Белоруссия
15 августа 2020, 20:55
Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным
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#политика
14 августа 2020, 20:00
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Все о протестах в Белоруссии. Как власть борется с оппозицией перед выборами президента (обыски, тюрьма, законы)
#политика
25 июня 2020, 13:40
# новости спорта
Белоруссия пропустила восемь голов от Бельгии. Это крупнейшее поражение в ее истории
31 марта, 09:18
Шкурин из ЦСКА исключен из сборной Белоруссии и лишен отсрочки по службе в армии
17 декабря 2020, 15:43
«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
15 октября 2020, 17:22
Белорусскую баскетболистку поместили в изолятор за выступление против насилия силовиков и Александра Лукашенко
30 сентября 2020, 12:11
Автор белорусского издания «Прессбол» Сергей Щурко арестован в Минске
15 сентября 2020, 11:48
«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
16 августа 2020, 15:57
В Москве задержаны фанаты ЦСКА, которые использовали кричалку «Жыве Беларусь»
16 августа 2020, 10:30
За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
28 марта 2020, 13:46
Правительство ушло. Каким мы запомним министра спорта Колобкова: допинг, чемпионат мира, белорусы
#Павел Колобков
15 января 2020, 20:36