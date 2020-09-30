Эден Азар
№10
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 янв. 1991 (30) лет
Рост
172
Вес
66
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕
1
#Эден Азар
30 сентября 2020, 17:28
1
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
#Эден Азар
08 августа 2019, 15:30
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
«Реал» – главный вызов в жизни Азара
#Эден Азар
30 мая 2019, 16:10
# новости спорта
«Реал» не включил Азара в заявку на матч с «Ливерпулем», хотя он восстановился после травмы
05 апреля, 17:19
Азар и Каземиро заболели коронавирусом
07 ноября 2020, 15:36
Азар не забивал за «Реал» 392 дня. Теперь у него два гола в Примере
31 октября 2020, 17:27
Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022-го
20 мая 2020, 11:14
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема
08 июня 2019, 12:21