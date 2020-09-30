Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Соболев
Квинси Промес
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Роберт Левандовски
Кевин Де Брюйне
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Германия
Китай
Сербия
Белоруссия
Реал
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
ЦСКА
Барселона
Бавария
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эден Азар
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Реал
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 янв. 1991 (30) лет
Рост
172
Вес
66
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕
1
#Эден Азар
30 сентября 2020, 17:28
1
50 главных трансферов лета
#АПЛ
02 сентября 2019, 09:51
Фанаты «Реала» называли Азара толстым. Он всех заткнул шикарным дебютным голом
#Эден Азар
08 августа 2019, 15:30
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
«Реал» – главный вызов в жизни Азара
#Эден Азар
30 мая 2019, 16:10
#
новости спорта
«Реал» не включил Азара в заявку на матч с «Ливерпулем», хотя он восстановился после травмы
05 апреля, 17:19
Азар и Каземиро заболели коронавирусом
07 ноября 2020, 15:36
Азар не забивал за «Реал» 392 дня. Теперь у него два гола в Примере
31 октября 2020, 17:27
Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022-го
20 мая 2020, 11:14
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
Трансферы «Реала» – рекордные за последние десять лет. Тогда пришли Роналду, Кака и Бензема
08 июня 2019, 12:21