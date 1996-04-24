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Деле Алли
№20
Полузащитник
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 апр. 1996 (24) года
Рост
187
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами
#Деле Алли
24 февраля, 21:47
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля 2020, 19:52
Алли швыряет бутылку от ярости – Моуринью говорит, что он злится на себя
#Деле Алли
20 февраля 2020, 13:55
Алли шутил про азиатов и коронавирус. Похоже, теперь его дисквалифицируют
#Деле Алли
11 февраля 2020, 15:05
Первый матч Моуринью в «Тоттенхэме»: конец неудачным сериям, новый Алли и мемы
#Жозе Моуринью
23 ноября 2019, 18:30
Еще один герой «Тоттенхэма». Он никогда не просит о повышении зарплаты, а Почеттино сравнивает его с собой
#Деле Алли
09 мая 2019, 13:35
#
новости спорта
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
Деле Алли пропустит матч с «МЮ» и заплатит 50 тысяч штрафа за шутку про азиатов и коронавирус
1
11 июня 2020, 15:37
1
Из дома Алли украли драгоценности. Ему угрожали ножом во время ограбления
14 мая 2020, 10:20
С Алли из «Тоттенхэма» связаны много неприятных историй: он напивается и теряет сознание, попадает в секс-скандал и дерзит на поле
05 июля 2019, 18:59