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Зенит-2 VS Балтика
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Зенит-2 - Балтика: 23 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1
Зенит-2 - Балтика: 23 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
Тишкин 14
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
23 сент. 2018, 14:00 МСК
23.09.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Балтика
мин
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
14'
14'
90
События
Матч окончен 0:1
50'
Желтая карточка
Алан Касаев
14'
ГОЛ! 0:1
Максим Тишкин
Прошлые матчи
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
17:00
Балтика
0 : 2
Зенит-2
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
17:00
Балтика
0
Зенит-2
2
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
14:00
Зенит-2
0 : 1
Балтика
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
14:00
Зенит-2
0
Балтика
1
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:00
Балтика
0 : 1
Зенит-2
04.03.2018
04 марта 2018
вс
16:00
Балтика
0
Зенит-2
1
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Зенит-2
2
Балтика
0
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
16:00
Зенит-2
1
Балтика
1
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:00
Балтика
0
Зенит-2
0
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Зенит-2
3 : 1
Балтика
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Зенит-2
3
Балтика
1
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
17:00
Балтика
3 : 1
Зенит-2
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
17:00
Балтика
3
Зенит-2
1
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25