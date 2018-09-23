Зенит-2 - Балтика: 23 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1

Зенит-2 - Балтика: 23 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
Тишкин 14
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
23 сент. 2018, 14:00 МСК
23.09.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Балтика
мин
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
14'
14'
90

События

Матч окончен 0:1
50'
Желтая карточка
Алан Касаев
14'
ГОЛ! 0:1
Максим Тишкин

Прошлые матчи

13.04.2019 13 апр. 2019 сб 17:00
Балтика
0 : 2
Зенит-2
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 17:00
Балтика
0
Зенит-2
2
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 14:00
Зенит-2
0 : 1
Балтика
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 14:00
Зенит-2
0
Балтика
1
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:00
Балтика
0 : 1
Зенит-2
04.03.2018 04 марта 2018 вс 16:00
Балтика
0
Зенит-2
1
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 18:00
Зенит-2
2
Балтика
0
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
Зенит-2
1 : 1
Балтика
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 16:00
Зенит-2
1
Балтика
1
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Балтика
0 : 0
Зенит-2
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Балтика
0
Зенит-2
0
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Зенит-2
3 : 1
Балтика
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Зенит-2
3
Балтика
1
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Зенит-2
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 17:00
Балтика
3
Зенит-2
1

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