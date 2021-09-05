Волгарь - Кубань: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Волгарь
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Волгарь - Кубань: 05 сентября 2021 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
5 сент. 2021, -:- МСК
5.09.2021, -:- МСК
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Бердников
Алексей Бердников
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Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Новости

Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
#Кубань
27 июля 2020, 12:39
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
# Новости матча
Этот сезон РПЛ – величие. Такой конкуренции на старте после перехода на «осень-весна» еще не было
26 августа 2019, 15:40
Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль
21 августа 2019, 12:30