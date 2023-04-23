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|Главный тренер
|
Игор Тудор
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович
|мин
|
22
Берарди
Алессандро Берарди
|
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
|
78
Онгла
Мартин Онгла
|
31
Шутало
Бошко Шутало
|
42
Коппола
Диего Коппола
|
8
Лазович
Дарко Лазович
|
4
Велозу
Мигель Велозу
|
5
Фараони
Давиде Фараони
|
10
Капрари
Джанлука Капрари
|
11
Ласанья
Кевин Ласанья
|
99
Симеоне
Джованни Симеоне
|Запасные
|
96
Монтипо
Лоренцо Монтипо
-
|
12
Кьеза
Маттиа Кьеза
-
|
29
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
27
Давидович
Павел Давидович
-
|
45
Рецос
Панайотис Рецос
-
|
30
Фработта
Джанлука Фработта
-
|
16
Казале
Николо Казале
-
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
-
|
61
Тамезе
Адриен Тамезе
-
|
88
Прашелик
Матеуш Прашелик
-
|
18
Кансельери
Маттео Кансельери
-
|Главный тренер
|
Игор Тудор
|мин
|
22
Барди
Франческо Барди
|
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
|
4
Бонифази
Кевин Бонифази
|
66
Амей
Уиздом Амей
|
2
Бинкс
Луис Бинкс
|
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
|
20
Эбишер
Михел Эбишер
|
30
Схаутен
Йерди Схаутен
|
8
Домингес
Николас Домингес
|
99
Барроу
Муса Барроу
|
76
A. Raimondo
A. Raimondo
|Запасные
|
12
Молла
Марко Молла
-
|
23
Багнолини
Никола Багнолини
-
|
3
Хики
Аарон Хики
-
|
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
|
6
Теате
Артур Теате
-
|
31
Стиванелло
Риккардо Стиванелло
-
|
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
|
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
-
|
9
Арнаутович
Марко Арнаутович
-
|
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
|
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
-
|
82
Kacper Urbański
Kacper Urbański
-
|Главный тренер
|
Синиша Михайлович