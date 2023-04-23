Верона - Болонья: 23 апреля 2023 смотреть онлайн
Верона
Верона
-:-

Верона - Болонья: 23 апреля 2023 смотреть онлайн

Болонья
Болонья
Серия А, 31 тур

Серия А,

Италия
23 апр. 2023, -:- МСК
23.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

21.01.2022 21 янв. 2022 пт 22:45
Верона
2 : 1
Болонья
21.01.2022 21 янв. 2022 пт 22:45
Верона
2
Болонья
1
13.09.2021 13 сент. 2021 пн 21:45
Болонья
1 : 0
Верона
13.09.2021 13 сент. 2021 пн 21:45
Болонья
1
Верона
0
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021 17 мая 2021 пн 21:45
Верона
2
Болонья
2
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1
Верона
0
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Болонья
1
Верона
1
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
Верона
1
Болонья
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Болонья
2 : 0
Верона
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Болонья
2
Верона
0
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 22:45
Верона
2 : 3
Болонья
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 22:45
Верона
2
Болонья
3
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 23:00
Болонья
4 : 0
Верона
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 23:00
Болонья
4
Верона
0
04.04.2016 04 апр. 2016 пн 21:45
Болонья
0 : 1
Верона
04.04.2016 04 апр. 2016 пн 21:45
Болонья
0
Верона
1
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:00
Верона
0 : 2
Болонья
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:00
Верона
0
Болонья
2
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Верона
0 : 0
Болонья
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Верона
0
Болонья
0
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
Болонья
1 : 4
Верона
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 16:00
Болонья
1
Верона
4

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