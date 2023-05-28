Верона - Эмполи: 28 мая 2023 смотреть онлайн
Верона
Верона
-:-

Верона - Эмполи: 28 мая 2023 смотреть онлайн

Эмполи
Эмполи
Серия А, 37 тур

Серия А,

Италия
28 мая 2023, -:- МСК
28.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

20.03.2022 20 марта 2022 вс 17:00
Эмполи
1 : 1
Верона
20.03.2022 20 марта 2022 вс 17:00
Эмполи
1
Верона
1
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 17:00
Верона
3 : 4
Эмполи
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 17:00
Верона
3
Эмполи
4
22.11.2021 22 нояб. 2021 пн 20:30
Верона
2 : 1
Эмполи
22.11.2021 22 нояб. 2021 пн 20:30
Верона
2
Эмполи
1
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Эмполи
1 : 0
Верона
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Эмполи
1
Верона
0
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Верона
0 : 1
Эмполи
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Верона
0
Эмполи
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Верона
2 : 1
Эмполи
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Верона
2
Эмполи
1
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Эмполи
0 : 0
Верона
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 17:00
Эмполи
0
Верона
0

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