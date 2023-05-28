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|Главный тренер
|
Игор Тудор
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли
|мин
|
22
Берарди
Алессандро Берарди
|
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
|
78
Онгла
Мартин Онгла
|
31
Шутало
Бошко Шутало
|
42
Коппола
Диего Коппола
|
8
Лазович
Дарко Лазович
|
4
Велозу
Мигель Велозу
|
5
Фараони
Давиде Фараони
|
10
Капрари
Джанлука Капрари
|
11
Ласанья
Кевин Ласанья
|
99
Симеоне
Джованни Симеоне
|Запасные
|
96
Монтипо
Лоренцо Монтипо
-
|
12
Кьеза
Маттиа Кьеза
-
|
29
Депаоли
Фабио Депаоли
-
|
27
Давидович
Павел Давидович
-
|
45
Рецос
Панайотис Рецос
-
|
30
Фработта
Джанлука Фработта
-
|
16
Казале
Николо Казале
-
|
24
Бесса
Даниэль Бесса
-
|
61
Тамезе
Адриен Тамезе
-
|
88
Прашелик
Матеуш Прашелик
-
|
18
Кансельери
Маттео Кансельери
-
|Главный тренер
|
Игор Тудор
|мин
|
13
Викарио
Гульельмо Викарио
|
21
Кэкачей
Либерато Кэкачей
|
33
Луперто
Себастьяно Луперто
|
42
Вити
Маттиа Вити
|
30
Стоянович
Петар Стоянович
|
23
Асллани
Кристьян Асллани
|
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
|
27
Журковски
Шимон Журковски
|
25
Бандинелли
Филиппо Бандинелли
|
9
Кутроне
Патрик Кутроне
|
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
|Запасные
|
22
Фурлан
Якопо Фурлан
-
|
1
Уйкани
Самир Уйкани
-
|
6
Романьоли
Симоне Романьоли
-
|
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
-
|
65
Паризи
Фабиано Паризи
-
|
15
Бенасси
Марко Бенасси
-
|
5
Штулац
Лео Штулац
-
|
10
Байрами
Недим Байрами
-
|
35
Бальданци
Томмазо Бальданци
-
|
16
Фаццини
Якопо Фаццини
-
|
11
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
-
|Главный тренер
|
Аурелио Андреаццоли