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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:0
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
26 янв. 2014, 17:30 МСК
26.01.2014, 17:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
82
0
Кроос
Феликс Кроос
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
фон Хааке
Юлиан фон Хааке
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
Айнтрахт
мин
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
77
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Адеми
Орхан Адеми
90
0
Нильсен
Хавард Нильсен
90
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Корреа
Марсель Корреа
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Крац
Кевин Крац
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Кумбела
Доми Кумбела