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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
0:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Юнузович 82
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
10 авг. 2013, 19:30 МСК
10.08.2013, 19:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Петкович
Марьян Петкович
90
0
Доган
Дениз Доган
46
0
Круппке
Деннис Круппке
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
56
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
90
0
Крац
Кевин Крац
84
0
Джексон
Симеон Джексон
90
Запасные
0
Давари
Даниэль Давари
0
Корреа
Марсель Корреа
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Боланд
Мирко Боланд
0
Корте
Джанлука Корте
0
Оэрль
Торстен Оэрль
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
85
0
Юнузович
Златко Юнузович
82'
82'
90
0
Экичи
Мехмет Экичи
62
0
Кроос
Феликс Кроос
81
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг