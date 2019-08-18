Матч завершен
Удинезе
Удине
Ласанья 49
Мандрагора 70
Мандрагора 89
3:1
Матч завершен
Зюйдтироль
Брессаноне
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 21:30 МСК
18.08.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
-
Мандрагора
Роландо Мандрагора
70'
89'
70', 89'
90
-
Ласанья
Кевин Ласанья
49'
49'
90