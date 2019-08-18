Зюйдтироль

Брессаноне
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Италия
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Результаты
Результаты
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
Удинезе
3 : 1
Зюйдтироль
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 21:30
1/32 финала
Удинезе
3
Зюйдтироль
1
Италия. Кубок , 1/32 финала
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