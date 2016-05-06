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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Тосно VS Балтика
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Тосно - Балтика: 06 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Тосно
Тосно
Ильин 58
3:1
Тосно - Балтика: 06 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 35 тур
ФНЛ,
35 тур
Россия
6 мая 2016, 19:00 МСК
6.05.2016, 19:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Тосно
мин
-
Ильин
Владимир Ильин
58'
58'
90
События
Матч окончен 3:1
ГОЛ! 1:0
Владимир Ильин
58'
Прошлые матчи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:00
Балтика
0 : 2
Тосно
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
16:00
Балтика
0
Тосно
2
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 1
Балтика
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
16:00
Тосно
4
Балтика
1
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:00
Тосно
3 : 1
Балтика
06.05.2016
06 мая 2016
пт
19:00
Тосно
3
Балтика
1
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
20:00
Балтика
1
Тосно
3
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0
Тосно
2
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
1
Балтика
0
Новости
«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
1
#Балтика
10 сентября 2020, 20:25
1
Супергерои нашли в метеорите новую форму «Балтики». Это комикс-презентация от клуба
#Балтика
16 июля 2020, 17:22
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля 2020, 17:49
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
#
Новости матча
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
04 сентября 2019, 17:25
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
08 июля 2019, 15:58
«Матрице» исполнилось 20 лет. Лучше всех это обыграли «Химки»
30 марта 2019, 21:25