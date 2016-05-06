Тосно - Балтика: 06 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тосно
Тосно
Ильин 58
3:1

Тосно - Балтика: 06 мая 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
6 мая 2016, 19:00 МСК
6.05.2016, 19:00 МСК
пятница
Составы
События
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Составы

Тосно
мин
-
Ильин
Владимир Ильин
58'
58'
90

События

Матч окончен 3:1
ГОЛ! 1:0
Владимир Ильин
58'

Прошлые матчи

01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
Балтика
0 : 2
Тосно
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 16:00
Балтика
0
Тосно
2
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 16:00
Тосно
4 : 1
Балтика
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 16:00
Тосно
4
Балтика
1
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:00
Тосно
3 : 1
Балтика
06.05.2016 06 мая 2016 пт 19:00
Тосно
3
Балтика
1
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
Балтика
1
Тосно
3
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Балтика
0
Тосно
2
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
Тосно
1
Балтика
0

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