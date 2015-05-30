Матч завершен
Торпедо
Москва
Рыков 17
Пугин 90
2:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
30 мая 2015, 13:30 МСК
30.05.2015, 13:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
17'
17'
65
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
18
Пугин
Алексей Пугин
90'
90'
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
14
Путило
Антон Путило
90
19
Зенев
Сергей Зенев
46
27
Угу Виейра
Угу Виейра
78
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
31
Шафинский
Юрий Шафинский
15
Тараканов
Егор Тараканов
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
7
Фомин
Семен Фомин
4
Смарасон
Арнор Смарасон
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
77
Салугин
Александр Салугин
71
Базелюк
Константин Базелюк
Мордовия
мин
1
Коченков
Антон Коченков
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
48
3
Гапон
Евгений Гапон
90
5
Васин
Виктор Васин
90
14
Яковлев
Павел Яковлев
90
18
Ниассе
Ибрахима Ниассе
90
84
Власов
Олег Власов
72
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
16
Джало
Янник Джало
90
22
Самодин
Сергей Самодин
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
49
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
32
Ломич
Марко Ломич
4
Шитов
Игорь Шитов
40
Перендиа
Милан Перендиа
17
Дудиев
Аслан Дудиев
8
Бобер
Антон Бобер
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
6
Дональд
Митчелл Дональд
10
Данило
Данило
48
Луценко
Евгений Луценко
99
Игнатович
Павел Игнатович
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин