Мордовия - Торпедо: 13 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0

Мордовия - Торпедо: 13 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
13 окт. 2013, 17:00 МСК
13.10.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
Мордовия
1 : 1
Торпедо
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 15:00
Мордовия
1
Торпедо
1
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
Торпедо
2 : 2
Мордовия
24.07.2019 24 июля 2019 ср 19:00
Торпедо
2
Мордовия
2
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 17:00
Торпедо
1 : 2
Мордовия
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 17:00
Торпедо
1
Мордовия
2
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Торпедо
2
Мордовия
0
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
Мордовия
1
Торпедо
0
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Торпедо
4 : 2
Мордовия
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Торпедо
4
Мордовия
2
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 17:00
Мордовия
1
Торпедо
0
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 13:00
Торпедо
0 : 0
Мордовия
19.04.2012 19 апр. 2012 чт 13:00
Торпедо
0
Мордовия
0
16.03.2012 16 марта 2012 пт 17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
16.03.2012 16 марта 2012 пт 17:00
Мордовия
2
Торпедо
0
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
Торпедо
1 : 1
Мордовия
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
Торпедо
1
Мордовия
1
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011 17 июня 2011 пт 17:00
Мордовия
2
Торпедо
0

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