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Мордовия VS Торпедо
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Мордовия - Торпедо: 13 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0
Мордовия - Торпедо: 13 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 18 тур
ФНЛ,
18 тур
Россия
13 окт. 2013, 17:00 МСК
13.10.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
Мордовия
1 : 1
Торпедо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
15:00
Мордовия
1
Торпедо
1
24.07.2019
24 июля 2019
ср
19:00
Торпедо
2 : 2
Мордовия
24.07.2019
24 июля 2019
ср
19:00
Торпедо
2
Мордовия
2
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
17:00
Торпедо
1 : 2
Мордовия
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
17:00
Торпедо
1
Мордовия
2
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Торпедо
2 : 0
Мордовия
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Торпедо
2
Мордовия
0
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
13:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
13:00
Мордовия
1
Торпедо
0
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Мордовия
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Торпедо
4
Мордовия
2
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
1
Торпедо
0
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
Торпедо
0 : 0
Мордовия
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
Торпедо
0
Мордовия
0
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Мордовия
2
Торпедо
0
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
1 : 1
Мордовия
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
1
Мордовия
1
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2
Торпедо
0
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