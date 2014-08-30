Матч завершен
Мордовия
Саранск
Луценко 20
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
30 авг. 2014, 13:00 МСК
30.08.2014, 13:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Мордовия
мин
1
Коченков
Антон Коченков
90
32
Ломич
Марко Ломич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
55
Нахушев
Руслан Нахушев
90
4
Шитов
Игорь Шитов
90
11
Сысуев
Дмитрий Сысуев
68
6
Дональд
Митчелл Дональд
62
18
Ниассе
Ибрахима Ниассе
90
7
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
84
Власов
Олег Власов
90
48
Луценко
Евгений Луценко
20'
20'
90
Запасные
25
Чебану
Илья Чебану
33
Шебанов
Денис Шебанов
12
Божович
Владимир Божович
40
Перендиа
Милан Перендиа
10
Дудиев
Аслан Дудиев
8
Бобер
Антон Бобер
88
Иванов
Алексей Иванов
9
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
10
Данило
Данило
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
13
Маркин
Михаил Маркин
Торпедо
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
2
Тесак
Лукаш Тесак
90
15
Тараканов
Егор Тараканов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
77
Салугин
Александр Салугин
61
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
7
Фомин
Семен Фомин
69
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
5
Князев
Иван Князев
17
Багаев
Михаил Багаев
20
Стеклов
Вадим Стеклов
15
Кулешов
Юрий Кулешов
18
Пугин
Алексей Пугин
10
Давыдов
Сергей Давыдов