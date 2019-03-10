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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Томь VS Краснодар-2
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Томь - Краснодар-2: 10 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Томь - Краснодар-2: 10 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 26 тур
ФНЛ,
26 тур
Россия
10 марта 2019, 11:00 МСК
10.03.2019, 11:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2
Томь
0
15.03.2020
15 марта 2020
вс
11:00
Томь
2 : 1
Краснодар-2
15.03.2020
15 марта 2020
вс
11:00
Томь
2
Краснодар-2
1
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Краснодар-2
0 : 1
Томь
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Краснодар-2
0
Томь
1
10.03.2019
10 марта 2019
вс
11:00
Томь
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2019
10 марта 2019
вс
11:00
Томь
0
Краснодар-2
0
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
Краснодар-2
1 : 1
Томь
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
Краснодар-2
1
Томь
1