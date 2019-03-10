Томь - Краснодар-2: 10 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
0:0

Томь - Краснодар-2: 10 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
10 марта 2019, 11:00 МСК
10.03.2019, 11:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Краснодар-2
мин
44
Бородин
Сергей Бородин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
63
Сергеев
Никита Сергеев
72
Халназаров
Рустам Халназаров
37
Воротников
Илья Воротников
48
Исаенко
Олег Исаенко
86
Корнюшин
Даниил Корнюшин
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
15
Мацукатов
Алекс Мацукатов
53
Черников
Александр Черников
74
Сперцян
Эдуард Сперцян
Запасные
71
Ещенко
Сергей Ещенко
-
50
Стежко
Виталий Стежко
-
40
Ивашин
Андрей Ивашин
-
34
Пелих
Данил Пелих
-
43
Иванов
Дмитрий Иванов
-
60
Текучев
Андрей Текучев
-
75
Байрамян
Левон Байрамян
-
92
Апеков
Руслан Апеков
-
67
Кутовой
Максим Кутовой
-
21
Андреев
Игорь Андреев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2
Томь
0
15.03.2020 15 марта 2020 вс 11:00
Томь
2 : 1
Краснодар-2
15.03.2020 15 марта 2020 вс 11:00
Томь
2
Краснодар-2
1
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Краснодар-2
0 : 1
Томь
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Краснодар-2
0
Томь
1
10.03.2019 10 марта 2019 вс 11:00
Томь
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2019 10 марта 2019 вс 11:00
Томь
0
Краснодар-2
0
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 20:00
Краснодар-2
1 : 1
Томь
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 20:00
Краснодар-2
1
Томь
1