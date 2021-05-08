Томь - Енисей: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Томь
Томск
-:-

Томь - Енисей: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
8 мая 2021, -:- МСК
8.05.2021, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-

Прошлые матчи

11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0
Томь
1
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
Енисей
3 : 0
Томь
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
Енисей
3
Томь
0
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 15:00
Томь
0 : 0
Енисей
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 15:00
Томь
0
Енисей
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Енисей
3 : 2
Томь
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Енисей
3
Томь
2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 13:00
Томь
1
Енисей
1
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:00
Томь
2 : 1
Енисей
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:00
Томь
2
Енисей
1
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 15:00
Енисей
1 : 2
Томь
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 15:00
Енисей
1
Томь
2
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 11:45
Енисей
0 : 3
Томь
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 11:45
Енисей
0
Томь
3
12.07.2014 12 июля 2014 сб 15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014 12 июля 2014 сб 15:00
Томь
0
Енисей
2
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 1
Томь
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 14:00
Енисей
1
Томь
1
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 15:00
Томь
2 : 0
Енисей
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 15:00
Томь
2
Енисей
0

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