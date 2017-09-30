Томь - Енисей: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
1:1

Томь - Енисей: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

Россия
30 сент. 2017, 13:00 МСК
30.09.2017, 13:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
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Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

02.04.2022 02 апр. 2022 сб 12:00
Томь
0 : 1
Енисей
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 12:00
Томь
0
Енисей
1
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 13:00
Енисей
2 : 3
Томь
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 13:00
Енисей
2
Томь
3
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1
Енисей
0
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0
Томь
1
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
Енисей
3 : 0
Томь
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 12:00
Енисей
3
Томь
0
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 15:00
Томь
0 : 0
Енисей
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 15:00
Томь
0
Енисей
0
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Енисей
3 : 2
Томь
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 14:00
Енисей
3
Томь
2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 13:00
Томь
1
Енисей
1
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:00
Томь
2 : 1
Енисей
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 13:00
Томь
2
Енисей
1
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 15:00
Енисей
1 : 2
Томь
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 15:00
Енисей
1
Томь
2
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 11:45
Енисей
0 : 3
Томь
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 11:45
Енисей
0
Томь
3
12.07.2014 12 июля 2014 сб 15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014 12 июля 2014 сб 15:00
Томь
0
Енисей
2
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 14:00
Енисей
1 : 1
Томь
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 14:00
Енисей
1
Томь
1
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 15:00
Томь
2 : 0
Енисей
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 15:00
Томь
2
Енисей
0

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