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Томь VS Енисей
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Томь - Енисей: 30 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Томь - Енисей: 30 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
Россия
30 сент. 2017, 13:00 МСК
30.09.2017, 13:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
12:00
Томь
0 : 1
Енисей
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
12:00
Томь
0
Енисей
1
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
13:00
Енисей
2 : 3
Томь
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
13:00
Енисей
2
Томь
3
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021
08 мая 2021
сб
13:00
Томь
1
Енисей
0
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Енисей
0
Томь
1
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
12:00
Енисей
3 : 0
Томь
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
12:00
Енисей
3
Томь
0
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
15:00
Томь
0 : 0
Енисей
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
15:00
Томь
0
Енисей
0
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Енисей
3 : 2
Томь
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Енисей
3
Томь
2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
Томь
1
Енисей
1
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:00
Томь
2 : 1
Енисей
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
13:00
Томь
2
Енисей
1
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
Енисей
1 : 2
Томь
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
15:00
Енисей
1
Томь
2
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
11:45
Енисей
0 : 3
Томь
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
11:45
Енисей
0
Томь
3
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
Томь
0 : 2
Енисей
12.07.2014
12 июля 2014
сб
15:00
Томь
0
Енисей
2
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
14:00
Енисей
1 : 1
Томь
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
14:00
Енисей
1
Томь
1
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
15:00
Томь
2 : 0
Енисей
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
15:00
Томь
2
Енисей
0
Новости
Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену
#РПЛ
03 декабря 2021, 16:42
В русской провинции тоже бывают суперголы: игрок «Томи» забил прямым ударом с углового 🔥
#Томь
21 ноября 2021, 17:27
У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 144 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек
#Артем Дзюба
29 октября 2021, 21:03
Защитник отыграл 40 минут в воротах в матче ФНЛ. Основной вратарь удалился, а других не было
#Илья Зуев
15 ноября 2020, 19:54
Погребняк еще ого. Забивает «Спартаку» и провернул самый странный трансфер года
#Павел Погребняк
07 ноября 2020, 15:06
Что такое субаренда в футболе? Это нормально? Так «Томь» взяла канадца
#Ричлорд Эннин
16 октября 2020, 18:30
Он управлял перестройкой «Зимней вишни», дал взятку при проверке здания и скрывался в Европе после пожара
#Вячеслав Вишневский
30 мая 2020, 18:45
Стыковые матчи в России – это интересно. Но у клубов из ФНЛ всегда мало шансов
#Уфа
02 июня 2019, 21:37
#
Новости матча
Тренер «Алании» ударил судью после матча с «Томью»
28 февраля 2021, 13:28
Кержаков станет тренером «Томи». Он придет вместо человека, который работал в клубе 13 лет
19 сентября 2020, 14:19
15-летний Пиняев отдал вторую голевую во втором матче ФНЛ
08 августа 2020, 19:24
Чем кончилась ФНЛ: «Сочи» проскочил в вышку, «Зенит-2» вылетел
25 мая 2019, 17:03
Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
#Евгений Савин
28 августа 2019, 11:51
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
Дзюба – чемпион. Он шел к этому тринадцать лет
#Артем Дзюба
04 мая 2019, 22:07