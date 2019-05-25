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Тамбов VS Зенит-2
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Тамбов - Зенит-2: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Чернышов 8
Обухов 21
2:1
Тамбов - Зенит-2: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Тамбов
мин
-
Обухов
Владимир Обухов
21'
21'
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Чернышов
Олег Чернышов
8'
8'
90
События
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Евгений Шляков
67'
ГОЛ! 2:0
Владимир Обухов
21'
ГОЛ! 1:0
Олег Чернышов
8'
Прошлые матчи
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Тамбов
2 : 1
Зенит-2
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Тамбов
2
Зенит-2
1
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Зенит-2
1
Тамбов
2
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
Тамбов
3
Зенит-2
1
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Зенит-2
0
Тамбов
1
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
19:00
Зенит-2
3
Тамбов
3
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
15:00
Тамбов
0
Зенит-2
0
Новости
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
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Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
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21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
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04 февраля, 22:30
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
#Тамбов
04 декабря 2020, 22:40
#
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РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
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09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
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Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32
Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
26 февраля, 22:04