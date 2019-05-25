Тамбов - Зенит-2: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Чернышов 8
Обухов 21
2:1

Тамбов - Зенит-2: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Тамбов
мин
-
Обухов
Владимир Обухов
21'
21'
90
-
Шляков
Евгений Шляков
90
-
Чернышов
Олег Чернышов
8'
8'
90

События

Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Евгений Шляков
67'
ГОЛ! 2:0
Владимир Обухов
21'
ГОЛ! 1:0
Олег Чернышов
8'

Прошлые матчи

25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Тамбов
2 : 1
Зенит-2
25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Тамбов
2
Зенит-2
1
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Зенит-2
1
Тамбов
2
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
Тамбов
3
Зенит-2
1
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 18:00
Зенит-2
0
Тамбов
1
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
Зенит-2
3 : 3
Тамбов
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:00
Зенит-2
3
Тамбов
3
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
Тамбов
0 : 0
Зенит-2
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 15:00
Тамбов
0
Зенит-2
0

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