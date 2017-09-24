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|Запасные
|
21
Вавилин
Денис Вавилин
-
|
19
Михалев
Алексей Михалев
-
|
2
Рыбин
Алексей Рыбин
28
|
8
Рыжков
Владислав Рыжков
82
|
30
Трусевич
Максим Трусевич
8
|
69
Игнатович
Павел Игнатович
-
|
10
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
|
15
Часовских
Андрей Часовских
24
|Главный тренер
|
Андрей Талалаев
|Запасные
|
16
Терновский
Дмитрий Терновский
-
|
10
Газзаев
Руслан Газзаев
-
|
20
Болонин
Александр Болонин
-
|
81
Букия
Темури Букия
7
|
89
Бабаев
Владлен Бабаев
16
|
10
Бабырь
Алексей Бабырь
23
|
99
Жабкин
Михаил Жабкин
26
|Главный тренер
|
Юрий Газзаев
События
Матч окончен 3:1
83'
Замена
Замена
82'
74'
Замена
Желтая карточка
69'
67'
Замена
66'
64'
Замена
Замена
62'
49'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 3:1
Конец первого тайма (3:0)
43'
Желтая карточка
ГОЛ! 3:0
41'
Желтая карточка
37'
Замена
33'
Желтая карточка
30'
ГОЛ! 2:0
27'
ГОЛ! 1:0
22'
Желтая карточка
20'
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