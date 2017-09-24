Тамбов - Волгарь: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Шевчук 22
Чернышов 27
Гультяев 41
3:1

Тамбов - Волгарь: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Овсиенко 49
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 15:00 МСК
24.09.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
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Матч окончен 3:1
83'
Замена
Андрей Бочков
Темури Букия
Замена
Владислав Рыжков
Максим Трусевич
82'
74'
Замена
Алексей Сутормин
Владлен Бабаев
Желтая карточка
Алексей Скворцов
69'
67'
Замена
Сергей Веркашанский
Алексей Бабырь
Замена
Олег Чернышов
Андрей Часовских
66'
64'
Замена
Олег Шалаев
Михаил Жабкин
Замена
Евгений Шляков
Алексей Рыбин
62'
49'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 3:1
Евгений Овсиенко
Конец первого тайма (3:0)
43'
Желтая карточка
Антон Григорьев
ГОЛ! 3:0
Илья Гультяев
41'
Желтая карточка
Марат Быстров
37'
Замена
Александр Дутов
Владислав Рыжков
33'
Желтая карточка
Евгений Шляков
30'
ГОЛ! 2:0
Олег Чернышов
27'
ГОЛ! 1:0
Сергей Шевчук
22'
Желтая карточка
Александр Дутов
20'
Начало матча

Прошлые матчи

15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:00
Волгарь
1
Тамбов
2
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тамбов
3 : 1
Волгарь
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 15:00
Тамбов
3
Волгарь
1
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 14:00
Тамбов
3 : 0
Волгарь
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 14:00
Тамбов
3
Волгарь
0
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
Волгарь
1 : 2
Тамбов
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
Волгарь
1
Тамбов
2

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