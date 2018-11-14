Тамбов - Армавир: 14 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:1

Тамбов - Армавир: 14 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
Поляков 45
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
14 нояб. 2018, 14:30 МСК
14.11.2018, 14:30 МСК
среда
Составы
События
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Составы

Армавир
мин
-
Веркашанский
Сергей Веркашанский
90
-
Поляков
Олег Поляков
45'
45'
90

События

Матч окончен 0:1
86'
Желтая карточка
Сергей Веркашанский
54'
Желтая карточка
Олег Поляков
45'
ГОЛ! 0:1
Олег Поляков

Прошлые матчи

14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 14:30
Тамбов
0 : 1
Армавир
14.11.2018 14 нояб. 2018 ср 14:30
Тамбов
0
Армавир
1
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 17:45
Армавир
1
Тамбов
3

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