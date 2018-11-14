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Тамбов VS Армавир
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Тамбов - Армавир: 14 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:1
Тамбов - Армавир: 14 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
Поляков 45
ФНЛ, 22 тур
ФНЛ,
22 тур
Россия
14 нояб. 2018, 14:30 МСК
14.11.2018, 14:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Армавир
мин
-
Веркашанский
Сергей Веркашанский
90
-
Поляков
Олег Поляков
45'
45'
90
События
Матч окончен 0:1
86'
Желтая карточка
Сергей Веркашанский
54'
Желтая карточка
Олег Поляков
45'
ГОЛ! 0:1
Олег Поляков
Прошлые матчи
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
14:30
Тамбов
0 : 1
Армавир
14.11.2018
14 нояб. 2018
ср
14:30
Тамбов
0
Армавир
1
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
Армавир
1
Тамбов
3
Новости
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
#Артем Архипов
26 февраля, 21:24
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
«Тамбов» набрал 16 игроков на матч с «Локомотивом». Рыжиков остался, почти вся основа – новички
#Тамбов
21 февраля, 17:05
Лига сама спасает умерший «Тамбов»: даст деньги, а клубы – игроков в бесплатную аренду. Это точно нормально?
#Тамбов
04 февраля, 22:30
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
#
Новости матча
РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
07 марта, 15:48
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32
Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
26 февраля, 22:04