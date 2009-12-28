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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Джером 50
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2009, 18:00 МСК
28.12.2009, 18:00 МСК
понедельник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
82
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
0
Битти
Джеймс Битти
71
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Файе
Амди Файе
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
77
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
0
Джером
Кэмерон Джером
50'
50'
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Джонсон
Дамьен Джонсон
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс