Спортинг - Эйбар: 01 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Спортинг
Хихон
Джурджевич 54
2:0
Первый матч 2:2

Спортинг - Эйбар: 01 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
1 нояб. 2018, 14:00 МСК
1.11.2018, 14:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Спортинг
мин
19
Пейберне
Матье Пейберне
90
18
Жералдеш
Жералдеш
90
4
Родригес
Хуан Родригес
90
22
Перес
Пабло Перес
90
8
Эрнан
Эрнан
90
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
54'
54'
90
Запасные
15
Канелья
Роберто Канелья
-
16
Соуза
Андре Соуза
-
12
Хименес
Альваро Хименес
-
Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
18
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
19
Шарлес
Шарлес
90
22
Милла
Пере Милла
90
7
Кардона
Марк Кардона
90
Запасные
35
Арейтио
Маркель Арейтио
-
15
Анхель
Хосе Анхель
-
23
Арбилья
Анайц Арбилья
-
12
Оливейра
Паулу Оливейра
-
24
Хордан
Хоан Хордан
-
16
де Бласис
Пабло де Бласис
-
17
Кике
Кике
-

События

Матч окончен 2:0
90'
Желтая карточка
Пере Милла
Желтая карточка
Альваро Хименес
90'
89'
Желтая карточка
Анайц Арбилья
ГОЛ! 1:0
Урош Джурджевич
54'

Прошлые матчи

06.12.2018 06 дек. 2018 чт 20:30
Эйбар
2 : 2
Спортинг
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 20:30
Эйбар
2
Спортинг
2
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 14:00
Спортинг
2 : 0
Эйбар
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 14:00
Спортинг
2
Эйбар
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Эйбар
0 : 1
Спортинг
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Эйбар
0
Спортинг
1
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 20:30
Спортинг
2 : 3
Эйбар
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 20:30
Спортинг
2
Эйбар
3
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 21:00
Эйбар
3 : 1
Спортинг
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 21:00
Эйбар
3
Спортинг
1
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 23:00
Спортинг
1 : 2
Эйбар
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 23:00
Спортинг
1
Эйбар
2
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Спортинг
2 : 0
Эйбар
29.04.2016 29 апр. 2016 пт 21:30
Спортинг
2
Эйбар
0
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:30
Эйбар
2 : 0
Спортинг
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 20:30
Эйбар
2
Спортинг
0

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