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Кубок Испании
Спортинг VS Эйбар
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Спортинг - Эйбар: 01 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Джурджевич 54
2:0
Первый матч 2:2
Спортинг - Эйбар: 01 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
1 нояб. 2018, 14:00 МСК
1.11.2018, 14:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Спортинг
мин
19
Пейберне
Матье Пейберне
90
18
Жералдеш
Жералдеш
90
4
Родригес
Хуан Родригес
90
22
Перес
Пабло Перес
90
8
Эрнан
Эрнан
90
23
Джурджевич
Урош Джурджевич
54'
54'
90
Запасные
15
Канелья
Роберто Канелья
-
16
Соуза
Андре Соуза
-
12
Хименес
Альваро Хименес
-
Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
3
Бигас
Педро Бигас
90
20
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
8
Диоп
Папакоули Диоп
90
6
Альварес
Серхио Альварес
90
18
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
19
Шарлес
Шарлес
90
22
Милла
Пере Милла
90
7
Кардона
Марк Кардона
90
Запасные
35
Арейтио
Маркель Арейтио
-
15
Анхель
Хосе Анхель
-
23
Арбилья
Анайц Арбилья
-
12
Оливейра
Паулу Оливейра
-
24
Хордан
Хоан Хордан
-
16
де Бласис
Пабло де Бласис
-
17
Кике
Кике
-
События
Матч окончен 2:0
90'
Желтая карточка
Пере Милла
Желтая карточка
Альваро Хименес
90'
89'
Желтая карточка
Анайц Арбилья
ГОЛ! 1:0
Урош Джурджевич
54'
Прошлые матчи
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
20:30
Эйбар
2 : 2
Спортинг
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
20:30
Эйбар
2
Спортинг
2
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
14:00
Спортинг
2 : 0
Эйбар
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
14:00
Спортинг
2
Эйбар
0
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Эйбар
0 : 1
Спортинг
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Эйбар
0
Спортинг
1
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
Спортинг
2 : 3
Эйбар
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
20:30
Спортинг
2
Эйбар
3
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
21:00
Эйбар
3 : 1
Спортинг
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
21:00
Эйбар
3
Спортинг
1
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Спортинг
1 : 2
Эйбар
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
23:00
Спортинг
1
Эйбар
2
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
Спортинг
2 : 0
Эйбар
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
Спортинг
2
Эйбар
0
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:30
Эйбар
2 : 0
Спортинг
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
20:30
Эйбар
2
Спортинг
0
Новости
Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
#Эйбар
25 января, 21:17
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
#Марко Дмитрович
22 января, 00:29
Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
1
#Эйбар
20 декабря 2020, 19:41
1
Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна
#Садио Мане
20 декабря 2020, 14:20
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
#
Новости матча
«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
29 декабря 2020, 23:32
Рамос делит первое место с Куманом в списке лучших бомбардиров-защитников Примеры
14 июня 2020, 22:31