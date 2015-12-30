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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Кеко 55
Борха 62
2:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
30 дек. 2015, 20:30 МСК
30.12.2015, 20:30 МСК
среда
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
4
Рамис
Иван Рамис
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
20
Кеко
Кеко
55'
55'
87
2
Верди
Симоне Верди
89
7
Капа
Андер Капа
90
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
76
21
Сауль
Сауль
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
18
Борха
Борха
62'
62'
90
Запасные
1
Ирурета
Ирурета
3
Пантич
Александар Пантич
19
Луна
Антонио Луна
24
Гонсалес
Адриан Гонсалес
8
Инуи
Такаши Инуи
11
Хайрович
Изет Хайрович
9
Энрих
Серхио Энрих
Спортинг
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
14
Гуитиан
Альберто Гуитиан
90
11
Лора
Альберто Лора
79
28
Мере
Хорхе Мере
90
3
Менендес
Алекс Менендес
63
17
Омар
Омар
90
24
Айт-Атмане
Рашид Айт-Атмане
90
33
Нди
Дани Нди
90
25
Халилович
Ален Халилович
90
20
Санабрия
Антонио Санабрия
62
23
Джони
Джони
90
Запасные
13
Гарсия
Альберто Гарсия
19
Кармона
Карлос Кармона
10
Касес
Начо Касес
8
Баррера
Алекс Баррера
18
Лопес Бланко
Исмаэль Лопес Бланко
22
Перес
Пабло Перес
16
Кастро
Карлос Кастро