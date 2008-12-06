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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Пайет 75
Гомис 80
2:0
Матч завершен
Гавр
Гавр
Лига 1, 17 тур
Лига 1,
17 тур
Франция
6 дек. 2008, 21:00 МСК
6.12.2008, 21:00 МСК
суббота
Эрве Пиччирилло
Эрве Пиччирилло
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Жильотти
Давид Жильотти
63
0
Беналуан
Йоан Беналуан
90
0
Варро
Седрик Варро
90
0
Перрен
Лоик Перрен
46
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Откер
Йоан Откер
90
0
Машаду
Паулу Машаду
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
80'
80'
90
0
Илан
Илан
73
Запасные
0
Кулибали
Папе Абдулай Кулибали
0
Эндрю
Йоан Эндрю
0
Пайет
Димитри Пайет
75'
0
Гракс
Себастьен Гракс
0
Миральяс
Кевин Миральяс
Гавр
мин
0
Самбу
Массамба Самбу
90
0
Рево
Кристоф Рево
90
0
Энен
Жереми Энен
90
0
Нестор
Лоик Нестор
0
0
Полис
Бенжамин Полис
90
0
Фонтен
Жан-Паскаль Фонтен
0
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Алассан
Амаду Алассан
90
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Боли
Янник Боли
0
Запасные
0
Пласид
Джонни Пласид
0
Ба
Абассе Ба
0
Алла
Хасан Алла
0
Анин
Кевин Анин
0
Норбер
Гийом Норбер
0
Набуан
Эль-Фарду Набуан
0
Никежич
Никола Никежич