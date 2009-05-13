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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гавр
Гавр
Диалло 11
Самбу 18
2:4
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Илан 4
Баял Салл 46
Миральяс 69
Ривьер 90
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
13 мая 2009, 20:00 МСК
13.05.2009, 20:00 МСК
среда
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
Главный Судья
Составы
Гавр
мин
0
Алла
Хасан Алла
90
0
Диалло
Мамаду Диалло
11'
11'
90
0
Самбу
Массамба Самбу
18'
18'
90
0
Пласид
Джонни Пласид
90
0
Жилле
Николя Жилле
90
0
Норо
Стефан Норо
89
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Лесаж
Жан Мишаль Лесаж
58
0
Маранж
Флориан Маранж
90
0
Бака
Максим Бака
90
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
Запасные
0
Рево
Кристоф Рево
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
0
Тиксье
Дамьен Флориан Тиксье
0
Мэри
Мака Мэри
0
Анин
Кевин Анин
0
Норбер
Гийом Норбер
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Беналуан
Йоан Беналуан
82
0
Тавларидис
Эфстатиос Тавларидис
90
0
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
46'
46'
90
0
Эндрю
Йоан Эндрю
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Ландрен
Кристоф Ландрен
90
0
Машаду
Паулу Машаду
90
0
Пайет
Димитри Пайет
90
0
Илан
Илан
4'
4'
46
0
Миральяс
Кевин Миральяс
69'
69'
82
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Соже
Давид Соже
0
Монсоро
Сильвен Монсоро
0
Откер
Йоан Откер
0
Жильотти
Давид Жильотти
0
Гомис
Бафетимби Гомис
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
90'