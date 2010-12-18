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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Батльес 51
Ривьер 52
2:0
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
18 дек. 2010, 21:00 МСК
18.12.2010, 21:00 МСК
суббота
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Боканегра
Карлос Боканегра
90
0
Перрен
Лоик Перрен
90
0
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
90
0
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
0
Нери
Лорис Нери
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Пайет
Димитри Пайет
71
0
Батльес
Лоран Батльес
51'
51'
62
0
Сако
Бакари Сако
90
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
52'
52'
90
Запасные
0
Мулен
Жесси Мулен
0
Маршаль
Сильвен Маршаль
0
Гулам
Фаузи Гулам
0
Ландрен
Кристоф Ландрен
0
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
0
Бергессио
Гонсало Бергессио
0
Саади
Идрисс Саади
Арль-Авиньон
мин
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Абензоар
Лоик Абензоар
34
0
Мервиль
Кирилье Мервиль
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Диавара
Каба Диавара
73
0
Меджиа
Альваро Меджиа
90
0
Лоренти
Фабьен Лоренти
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
65
0
Мерием
Камиль Мерием
90
0
Пиоселье
Себастьян Пиоселье
90
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
90
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Павон
Франсиско Павон
0
Германи
Гаэль Германи
0
Кабелла
Реми Кабелла
0
Гилас
Камель Гилас
0
Псауме
Бенжамин Псауме
0
Керморган
Янн Керморган