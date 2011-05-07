Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арль-Авиньон
Авиньон
0:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Алонсо 33
Лига 1, 34 тур
Лига 1,
34 тур
Франция
7 мая 2011, 20:00 МСК
7.05.2011, 20:00 МСК
суббота
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Арль-Авиньон
мин
0
Планте
Венсан Планте
90
0
Бальде
Дианбобо Бальде
90
0
Соро
Бакари Соро
90
0
Лоренци
Грэгори Лоренци
90
0
Н'Диайе
Деме Н'Диайе
90
0
Рокки
Ромайн Рокки
80
0
Павон
Франсиско Павон
90
0
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
90
0
Мерием
Камиль Мерием
46
0
Айт Бен Идир
Джамель Айт Бен Идир
90
0
Керморган
Янн Керморган
77
Запасные
0
Яттара
Наби-Мусса Яттара
0
Гилас
Камель Гилас
0
Аяссе
Томас Аяссе
0
Диавара
Каба Диавара
0
Джа Джедже
Франк Джа Джедже
Сент-Этьен
мин
0
Жано
Жереми Жано
90
0
Боканегра
Карлос Боканегра
90
0
Перрен
Лоик Перрен
90
0
Монсоро
Сильвен Монсоро
90
0
Гулам
Фаузи Гулам
90
0
Эбондо
Альбен Эбондо
90
0
Пайет
Димитри Пайет
90
0
Батльес
Лоран Батльес
86
0
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
0
Алонсо
Алехандро Алонсо
33'
33'
76
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
63
Запасные
0
Мулен
Жесси Мулен
0
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
0
Ландрен
Кристоф Ландрен
0
Сако
Бакари Сако
0
Саного
Бубакар Саного
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг