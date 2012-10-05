Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4:0
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
5 окт. 2012, 21:45 МСК
5.10.2012, 21:45 МСК
пятница
Составы