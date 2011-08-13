Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Маршаль 88
1:0
Матч завершен
Нанси
Нанси
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
13 авг. 2011, 20:00 МСК
13.08.2011, 20:00 МСК
суббота
Жан-Шарль Койлье
Жан-Шарль Койлье
Главный Судья
Составы
Сент-Этьен
мин
0
Руффье
Стефан Руффье
90
0
Маршаль
Сильвен Маршаль
88'
88'
90
0
Перрен
Лоик Перрен
90
0
Миньо
Жан Паскаль Миньо
90
0
Гулам
Фаузи Гулам
90
0
Клеман
Жереми Клеман
90
0
Сако
Бакари Сако
90
0
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
65
0
Бергессио
Гонсало Бергессио
63
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Жано
Жереми Жано
0
Нери
Лорис Нери
0
Зума
Курт Зума
0
Батльес
Лоран Батльес
0
Диоманд
Исмаэль Диоманд
0
Саади
Идрисс Саади
Нанси
мин
0
Грегорини
Дамьен Грегорини
90
0
Кювилье
Александр Кювилье
90
0
Луис
Андре Луис
90
0
Лотье
Жордан Лотье
90
0
Кретьен Бассер
Микаэль Кретьен Бассер
90
0
Бризон
Жонатан Бризон
90
0
Траоре
Бакайе Траоре
90
0
Диаките
Самба Диаките
90
0
Карабуе
Лоссеми Карабуе
82
0
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
0
Жанно
Бенжамин Жанно
65
Запасные
0
Нди-Ассембе
Гай Нди-Ассембе
0
Леметр
Рейнальд Леметр
0
Сами
Жоэль Сами
0
Сане
Салиф Сане
0
Зола
Дистель Зола
0
Бакар
Джамель Бакар
0
Ало'О Эфулу
Пол Ало'О Эфулу