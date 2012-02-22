Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
4:2
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
22 февр. 2012, 20:30 МСК
22.02.2012, 20:30 МСК
среда
Составы